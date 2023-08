MOVIOLA – Frosinone-Napoli, Cajuste scalcia Baez: per Marcenaro è rigore

Pronti via subito episodio da moviola in Frosinone-Napoli. Dopo soli quattro minuti del nuovo campionato di Serie A 2022/2023 i padroni di casa conquistano due calci d’angolo consecutivi e, sul secondo, Cajuste scalcia Baez. Per il direttore di gara, il signor Marcenaro, è calcio di rigore. Anche se l’arbitro fischia leggermente in ritardo, probabilmente su suggerimento da parte dell’assistente. E’ un episodio complicato: Cajuste sembra prendere tutto, sia palla che piede. Difficile che il Var possa intervenire in questo tipo di intervento visto che si discute sull’entità del contatto. Infatti rimane la decisione del campo ed il calcio di rigore. Dagli undici metri Harroui spiazza Meret e fa 1-0.