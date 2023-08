Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: c’è Paul Pogba

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Udinese, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La notizia principale non può che essere la presenza di Paul Pogba, alle prese con un problema fisico ma evidentemente sulla via del recupero. Il francese, che lo scorso anno ha disputato appena sei partite in Serie A, spera ovviamente di vivere una stagione migliore. Aggregati dalla NextGen inoltre Yildiz e Huijsen. Di seguito la lista completa.

I convocati per la prima di campionato ⚪️⚫️ #UdineseJuve pic.twitter.com/45X2si56VR — JuventusFC (@juventusfc) August 19, 2023