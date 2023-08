Napoli, Meluso: “Abbiamo grandi responsabilità quest’anno”

A pochi minuto dal via della prima partita stagionale del Napoli, il direttore sportivo Meluso parla a DAZN: “Mi unisco al cordoglio sportivo italiano per Carlo Mazzone e faccio le mie condoglianze alla famiglia per la perdita di questo personaggio importante non solo calcisticamente ma anche umanamente. Per quanto riguarda il campo, abbiamo grandi responsabilità perché siamo i campioni in carica. Ci carichiamo le responsabilità perché abbiamo voglia di giocare bene e confermarci. Siamo stati bravi a tenere tanti campioni nonostante le offerte, con condizioni economiche più importanti. Siamo molto felici. Veiga? Io sono del partito di quelli a cui non piace di parlare di mercato durante il campionato, è un’anomalia che il mercato sia aperto durante il campionato. Sarei un pessimo dirigente se parlassi delle nostre trattative, preferisco non rispondere”.