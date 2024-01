MOVIOLA – Frosinone-Cagliari, gol Barrenechea annullato: Var richiama Dionisi per fallo di Brescianini

Episodio da moviola sul finire di Frosinone-Cagliari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Benito Stirpe i padroni di casa attaccano a caccia del gol del pareggio, gol che arriva grazie a Enzo Barrenechea che è il più bravo a ribattere la palla in rete. Ma il tutto avviene con un giocatore del Cagliari, Dossena, a terra per via di uno scontro con Brescianini. Per l’arbitro Dionisi non c’è nulla di irregolare, ma viene richiamato da Chiffi al monitor per valutare meglio il contatto. In effetti Dossena è in anticipo, prende la palla, e poi viene travolto da Brescianini che ritrae la gamba ma lo prende in pieno con il corpo. Gol annullato, si resta sullo 0-1.