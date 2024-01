Supercoppa 2024, da Cannavaro a Del Piero: nove Legends illuminano Riyadh

I campioni italiani illuminano Riyadh in una serie di eventi che segna l’avvicinamento alla finale di Supercoppa 2024 Napoli-Inter. Domenica 21 e lunedì 22 gennaio una delegazione di Legend di Lega Serie A arriverà nella capitale Saudita. Scendono in campo, infatti, Cristian Brocchi, Vincent Candela, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Luca Toni, Christian Vieri e Gianluca Zambrotta.

Il programma si apre la sera del 21 gennaio con la Welcome Dinner, al quale saranno presenti delegazioni dei due Club finalisti, ospiti di Lega Serie A e delle autorità locali e, appunto, le Legends. La mattina del giorno seguente si terrà invece il torneo di padel, che vedrà otto dei nove campioni affrontarsi in una serie di sfide. Al termine del torneo, spazio al pranzo con ospiti e sponsor di Lega Serie A. Infine, la sera del 22 gennaio tutte le Legends presenzieranno sugli spalti dell’Al Awwal Park di Riyadh per assistere alla Finale di EA SPORTS FC Supercup che vedrà il Napoli Campione d’Italia in carica affrontare l’Inter, vincitore dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa.