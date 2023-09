MOVIOLA – Empoli-Salernitana: gol annullato per fuorigioco ai campani, ma c’è stato il tocco di Ebuehi

Gol annullato alla Salernitana nella contro l’Empoli al minuto 21′: i campani si sono portati avanti con Jovane Cabral, ma l’arbitro Antonio Rapuano ha fermato tutto per fuorigioco. L’attaccante ex Lazio era effettivamente partito in posizione di offside al momento del passaggio a lui indirizzato, ma lo stesso era stato toccato da Ebuehi poco prima di arrivare a Cabral. Il fischietto del match ha quindi deciso che quel tocco non era una giocata del pallone, di fatto annullando la validità di quel tocco, decidendo che fosse casuale e non voluto. Il Var ha così confermato, e annullato il gol in realtà mai convalidato: si resta 0-0.