Compleanno speciale per Francesco Totti, il figlio Cristian a segno col Frosinone Primavera

Nel giorno del suo 47esimo compleanno Francesco Totti ha ricevuto un regalo speciale da suo figlio Cristian. Totti Jr ha realizzato la sua prima rete con la maglia del Frosinone Primavera nella partita vinta 6-0 contro il Crotone. Un successo che ha permesso ai ciociari di qualificarsi ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di categoria.

Il gol è arrivato nel finale dopo soli 4′ dal suo ingresso in campo al posto di Dixon: il classe 2005 si è coordinato e con un tiro al volo da posizione defilata ha battuto il portiere avversario. Nel prossimo turno il Frosinone affronterà la Lazio in quello che sarà un derby speciale per il figlio del miglior marcatore del derby di Roma. Intanto, sui social sono arrivati anche gli auguri: “Auguri papo, ti amo da morire, per sempre io e te”, è stata la dedica di Cristian sui social allo storico capitano giallorosso.