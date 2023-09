Red Bull, Newey: “Sarei potuto andare in Ferrari, ma non ho rimpianti”

L’ingegnere Red Bull Adrian Newey ha parlato al podcast di F1 Beyond The Grid delle volte in cui la Ferrari ha cercato di portarlo a Maranello: “La Ferrari mi ha avvicinato ai tempi della Indy car, che probabilmente non conta, poi nel 1993 e anche nel 2014. Parlai con il Team Principal, Jean Todt, che era appena arrivato. Si pensava di portare Schumacher in Ferrari. Non sono mai voluto andare via dalla Red Bull. Il problema principale nel 2014 era Renault, che non aveva prodotto un motore turbo ibrido all’altezza. Non ho rimpianti per la mia carriera, anche se sarebbe stato bello lavorare con campioni del calibro di Alonso e Hamilton.