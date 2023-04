Premier League, mai così tanti allenatori esonerati come nella stagione 2022/23

La Premier League si scopre caccia-allenatori. Il dato di quest’ultima stagione fa riflettere anche sul modus operandi di molti club, soprattutto top, che hanno sintetizzato il loro fallimento del loro progetto sportivo, esonerando allenatori in questa stagione. Mai così tanti esoneri erano stati nella Premier League.

Non era mai accaduto nella storia del calcio inglese che venissero cambiati più di dieci tecnici a stagione in corso. Potter esonerato dal Chelsea e Rodgers dal Leicester sono stati solo gli ultimi a livello cronologico di una lista che consta altri 8 esoneri in una stagione. Nel dettaglio questi sono stati gli esoneri dell’annata 2022/23: ntonio Conte (Tottenham), Patrick Vieira (Crystal Palace), Nathan Jones (Southampton), Jesse Marsch (Leeds United), Frank Lampard (Everton), Ralph Hasenhuttl (Southampton), Steven Gerrard (Aston Villa), Bruno Lage (Wolverhampton), Thomas Tuchel (Chelsea), Scott Parker (Bournemouth). Questa particolare statistica fa abbastanza notizia il Chelsea che nel giro di meno di una stagione sportiva ha esonerato due allenatori.