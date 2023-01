Basket, Olimpia Milano: ufficiale l’arrivo del playmaker Shabazz Napier

Nuovo arrivo in casa Olimpia Milano. I lombardi hanno infatti ufficializzato l’arrivo del playmaker Shabazz Napier, statunitense di origini portoricane classe 1991, proveniente dai Capitanes de Ciudad de Mexico. Contratto fino afine stagione per lui, che ha una lunga storia in Nba, con Miami, Portland, Orlando e Brooklyn. Ecco le sue parole: “Sono entusiasta dell’opportunità di giocare per questo club di essere guidato da un grande staff di allenatori e accanto ad altri eccellenti giocatori. Il mio obiettivo è giocare bene davanti ai tifosi dell’Olimpia e sfruttare l’opportunità di celebrare il maggior numero possibile di vittorie insieme a loro”.