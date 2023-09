MOVIOLA – Bologna-Napoli, Calafiori con il polso in caduta: Ayroldi fischia rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Bologna-Napoli, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara gli ospiti attaccano alla ricerca del gol del vantaggio, Kvaratshkelia attacca sulla destra, mette la palla al centro con Skorupski che devia la palla e poi finisce sul braccio di Calafiori, dopo un altro rimpallo. L’arbitro, il signor Ayroldi, aspetta qualche secondo e poi fischia calcio di rigore. Il Var conferma. Rivedendo le immagini si nota come ci sia un rimpallo e lo stesso Calafiori vero che ha il braccio largo, ma è in caduta e di certo non poteva far altro che colpire la palla in quel modo. In ogni caso Osimhen sbaglia dagli undici metri e tira fuori.