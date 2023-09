Bologna-Napoli, altro infortunio per Motta: si ferma anche Lucumì

Il Bologna perde i pezzi nel match contro il Napoli al Dall’Ara. Dopo il cambio obbligato dopo sette minuti di Stefan Posch, il Bologna ha perso anche Jhon Lucumì. Il difensore centrale rossoblù ha accusato un fastidio muscolare dopo uno scatto per fermare Osimhen, ma è riuscito ad abbandonare il campo sulle sue gambe. Non appena il Bologna ha riconquistato il possesso, Lucumì si è accasciato al suolo, chiedendo il cambio. Thiago Motta ha fatto cenno a Riccardo Calafiori di andarsi a scaldare e l’ex Roma è entrato in campo poco dopo. In campo anche Saelemaekers al posto di Ndoye, ma questo cambio non è dettato da ragioni fisiche. Nelle prossime ore Lucumì si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. La speranza in casa rossoblù è che il difensore si sia fermato in tempo e che abbia subìto solo un affaticamento muscolare.