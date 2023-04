MOVIOLA – Bologna-Juventus: fallo su Milik su linea area, diventa rigore col Var. Skorupski para

Episodio da moviola in Bologna-Juventus: con il Var un calcio di rigore viene assegnato ai bianconeri trasformando un calcio di punizione dal limite accordato da Sozza in modo abbastanza surreale, visto che si era tolta la scarpa a Milik e questa era rimasta proprio sulla linea, che ricordiamo essere parte integrante dell’area. Ricordiamo anche che in questo caso il Var indica all’arbitro il cambio di decisione senza andare al monitor, che peraltro non funziona. Ma lo stesso attaccante polacco dal dischetto la passa di fatto a Milik.