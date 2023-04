Sampdoria, Stankovic: “Ci sono modi e modi di perdere. Parlerò col gruppo, bisogna essere forti”

Dopo la pesantissima sconfitta arrivata fuori casa per 5-0 contro la Fiorentina, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha così parlato a Dazn: “Dopo certe partite ci sono parole in più che dobbiamo dirci, noi e la dirigenza. Ci sono modi e modi di perdere, sapevo che ci sarebbero state mille difficoltà ma non mi aspettavo di subire così tanto nel secondo tempo. Il vero fallimento è quando smetti di lottare”. Il tecnico ha poi concluso: “Domani parlerò con i ragazzi. Lo stato mentale è la cosa che mi preoccupa di più, è difficile entrare nelle teste dei ragazzi e motivarli ogni giorno. Arrivare ad avere una reazione è tosta, è difficile, e non c’è neanche tempo. Tre giorni si rigioca, bisognerà essere forti”.