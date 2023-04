Salernitana, squadra acclamata dopo il rientro in città: standing ovation per Dia

La Salernitana è stata accolta al suo rientro in città da migliaia di tifosi granata. La formazione di Sousa ha collezionato oggi un risultato storico, il nono utile consecutivo, reso ancora più speciale dall’avversario in questione. Calciatori, staff e dirigenti hanno salutato la folla dalla terrazza che affaccia sul varco 25. Cori di sostegno e di ringraziamento, e non sono mancati sfottò all’indirizzo dei cugini partenopei. Acclamatissimo Dia, autore del gol del pari. Allo Stadio Maradona erano presenti pochissimi tifosi visto che la trasferta era stata aperta solo ai sostenitori residenti fuori provincia e dotati di tessera del tifoso del club.