MOVIOLA – Bologna-Cremonese, mani di Dominguez in area: rigore col Var

Episodio da moviola in Bologna-Cremonese con il fallo di mani di Dominguez in area che sfugge all’arbitro Marchetti, non al Var Pairetto che subito interviene per segnalare al collega il possibile rigore da dover concedere. On field review e nessun dubbio per l’arbitro di Ostia Lido, che assegna il penalty ai lombardi, trasformato da Okereke. La decisione finale è chiara e corretta.