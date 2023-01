I Los Angeles Lakers stanno per acquisire l’ala giapponese Rui Hachimura dai Washington Wizards in cambio di Kendrick Nunn. Secondo quanto appreso dall’Associated Press, i due team stanno lavorando per completare lo scambio entro lunedì. Hachimura e i Wizards non si sono trovati d’accordo per un prolungamento di contratto, ciò ha spinto a valutare la cessione dell’ala nipponica.