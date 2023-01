Formazioni ufficiali Inter-Empoli, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter e Empoli, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Marcelo Brozovic, ma questa potrebbe essere la giornata in cui finalmente si rivede Romelu Lukaku dopo l’ennesimo stop di questa stagione. Dall’altro lato del campo Zanetti deve fare i conti con la pesante assenza di Ismajli in difesa e di Marin a centrocampo. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 23 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI

INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa

EMPOLI: Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajrami; Caputo