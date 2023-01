Serie B 2022/2023, Ternana ok: 1-0 sull’Ascoli. Il Sudtirol beffa il Brescia, stop Benevento

Colpo della Ternana sull’Ascoli. Pareggio tra Cosenza e Benevento. Perde il Brescia in casa del Sudtirol. Esordio negativo per il nuovo tecnico delle Rondinelle, Alfredo Aglietti. La squadra capitanata da Dimitri Bisoli, figlio primogenito del tecnico di casa Pierpaolo Bisoli, perde 1-0 in casa del Sudtirol. Al 30′ il vantaggio: Masiello verticalizza sulla sinistra Rover, che si accentra e lascia partire la conclusione da tre punti su cui Lazzerini non può nulla. Una rete di Palumbo al 27′ basta alla Ternana per avere la meglio in casa sull’Ascoli. Solo pareggio 1-1 tra Cosenza e Benevento: al 31′ Ciano sblocca il risultato su rigore, al 90′ risponde Vaisanen.

16:15 Sudtirol-Brescia 1-0 (30′ Rover)

16:15 Ternana-Ascoli 1-0 (27′ Palumbo)

16.15 Cosenza-Benevento 1-1 (31′ rig. Ciano, 90′ Vaisanen)