Real Madrid-Atletico Madrid, sarà derby indoor: non piove, ma il Bernabeu mette il tetto

Il derby della ventitreesima giornata di Liga tra Real Madrid e Atletico Madrid si giocherà in un Bernabeu al chiuso. Nella capitale spagnola è una serena giornata primaverile, con una temperatura intorno ai 10° e senza pericolo di precipitazioni, ma i blancos hanno deciso di giocare con il tetto coperto, una delle principali innovazioni del nuovo impianto recentemente ristrutturato con un mega investimento da 520 milioni di euro. Secondo Marca, in casa Atletico filtra stupore per la decisione. I Colchoneros non sono stati informati e l’unica cosa certa è che in Spagna non esiste una regolamentazione in materia. In sostanza, decide il club locale, in questo caso il Real Madrid, se giocare al chiuso. L’unico obbligo è quello di iniziare e finire alle stesse condizioni. Tradotto: se inizi con il tetto chiuso, devi finire allo stesso modo. Discorso diverso invece in Europa, dove è il delegato Uefa a decidere se giocare al coperto o meno.