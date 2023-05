MOVIOLA – Atalanta-Juventus, Pogba su Soppy: proteste sul possibile rigore

Episodio da moviola in Atalanta-Juventus per il contatto tra Pogba e Soppy in area di rigore. I due appena entrati entrano subito in rotta di collisione: giocata del nerazzurro che sembra essere toccato dal francese bianconero, ma in modo lieve e fortuito. Doveri dice di aver visto e fa continuare, il Var non interviene. Proteste degli orobici, ma sembra corretta la decisione di non fischiare il penalty.