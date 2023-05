Tuffi, Coppa del Mondo: Tocci e Marsaglia quarti a Montreal, niente finale per Pellacani

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia portano a casa un’altro quarto posto nella Coppa del Mondo di tuffi. Dopo il podio sfiorato a Xi’An, a Montreal i due azzurri non riescono a sfondare il muro dei 400 punti per un solo centesimo (399.99) chiudendo ancora ai piedi del podio. Ottima prestazione nel conclusivo quadruplo e mezzo avanti (85.50), ma qualche rimpianto sul triplo e mezzo ritornato raggruppato, con il quale hanno ottenuto 68.34. La vittoria è andata alla coppia cinese composta da Long Daoyo e Wang Zongyuan, che hanno concluso con il punteggio di 492.18 davanti ai britannici Anthony Harding/Jack Laugher (443.10) e ai giapponesi Yuto Araki/Haruki Suyama (410.07). Giornata da dimenticare, invece, per Chiara Pellacani. L’azzurra manca la qualificazione alla finale dei tre metri, concludendo solamente al ventiduesimo posto l’eliminatoria con appena 223.15 punti. Niente finale anche per Eduard Timbretti Gugiu dalla piattaforma, quattordicesimo con un punteggio complessivo di 369.15.