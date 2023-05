Atalanta-Juventus, infortunio alla caviglia per Boga

Brutte notizie in casa Atalanta. Nel corso della sfida contro la Juventus al Gewiss Stadium, valida per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023, Jeremie Boga è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla caviglia, accusato dopo il contatto con Rabiot. L’attaccante era entrato al 50′ al posto di Ederson, ed è uscito al 65′. Al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo il classe 2002 Soppy.