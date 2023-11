MOVIOLA – Atalanta-Inter, gol Scamacca: proteste ospiti per contatto Lookman-Dimarco

Episodio da moviola in Atalanta-Inter con il gol di Scamacca e le proteste degli ospiti per il contatto precedente tra Lookman e Dimarco, con il nigeriano che manda giù il difensore laterale, che però è ingenuo e troppo leggero nel farsi spostare. Per il metro usato da Sozza si può continuare ed è 1-2 al Gewiss Stadium, il Var rispettando il protocollo decide di non intervenire e si tratta di una scelta supportabile dal momento che il contatto era sotto il controllo del fischietto lombardo.