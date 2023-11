Atalanta-Inter, gol di Lautaro: splendido tiro a giro dal limite e raddoppio nerazzurro (VIDEO)

di Redazione 23

Il gol del raddoppio nel match Atalanta-Inter è una magia di Lautaro Martinez, che batte Musso e sale a quota 12 reti in campionato. Importante palla recuperata al limite dell’area da Mkhitaryan, il quale serve all’argentino una palla invitante. Quest’ultimo punta un avversario per poi lasciar partire un destro a giro che non lascia scampo a Musso. Ecco il video del gol.