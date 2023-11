Eurorivali Inter: il Salisburgo sul velluto contro il Tirol. Il Benfica vince il trasferta

Mentre l’Inter è impegnata a Bergamo contro l’Atalanta, sono arrivati i verdetti anche delle sue eurorivali in Champions League. Il prossimo avversario dei nerazzurri, il Salisburgo, ha battuto in casa il Tirol. Gli austriaci hanno dimostrato di essere solidi e di essere in forma in vista dell’impegno in Champions. 2-0 grazie a una doppietta di Konate, con i padroni di casa che hanno chiuso in dieci per un doppio giallo a Sulzbacher. Gli eurorivali dei nerazzurri occupano provvisoriamente il primo posto in classifica, a quota 29 punti.

Anche il Benfica ha vinto, questa volta in trasferta, contro il Chaves. Sempre 2-0 il finale firmato dall’ex viola Cabral e da Joao Mario su rigore. L’undici di Schmidt aggancia provvisoriamente lo Sporting in testa alla classifica, a quota 25.