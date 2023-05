Mourinho: “Penalizzazione Juventus compromette il campionato”

“Penalizzazione di 10 punti alla Juventus? Per me è uno scherzo perché veniamo a sapere di questa cosa con due partite ancora da giocare. Vale per noi e anche per la Juventus. Allegri e i suoi giocatori sono professionisti. Hanno conquistato i punti in campo, mi dispiace per loro. Questo – 10 compromette la validità del campionato? Secondo me sì”. Lo ha detto a Dazn il tecnico della Roma Josè Mourinho dopo la sentenza sul caso plusvalenze della corte d’appello federale. “Se me lo avessero detto prima di Monza o Bologna, il nostro approccio al campionato sarebbe stato diverso. Poi abbiamo dato tutto sulla Uefa”, ha aggiunto.