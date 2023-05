Inter, quanti punti mancano per la Champions? Le combinazioni dopo il -10 della Juve

I 10 puntidi penalizzazione inflitti alla Juventus nell’ambito del caso plusvalenze hanno stravolto la classifica di Serie A, interessando di conseguenza anche le altre squadre. Tra queste l’Inter, che a due giornate dal termine del campionato non è ancora aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League e ha bisogno di punti. Ma, di preciso, quanti punti mancano ai nerazzurri per avere la certezza di concludere il campionato tra le prime quattro. Ecco i calcoli aggiornati dopo il -10 della Juventus.

Per qualificarsi alla Champions League, l’Inter deve conquistare appena un punto con l’Atalanta. Con la Juventus scivolata a 59 punti e dunque una proiezione massima di 68, qualora i nerazzurri salissero a 67 punti (dai 66 attuali) non potrebbero essere superati da più di due squadre. Questo perché ci sarà lo scontro diretto tra Juventus e Milan e quindi si toglieranno punti a vicenda. In caso di arrivo a pari merito con il Milan, visto lo scontro diretto che è in parità (2-3 e 1-0) la squadra di Inzaghi non dovrebbe preoccuparsi visto che ha una differenza reti nettamente maggiore (9 gol di scarto)

La Roma è ormai fuori dai giochi e l’Atalanta può ancora arrivare a 67, ma c’è da giocare proprio Inter-Atalanta. In teoria, dunque, basterebbe anche un pareggio contro gli orobici per avere la certezza di chiudere la stagione davanti a loro. In caso di sconfitta con i ragazzi di Gasperini, Muriel e compagni possono ancora chiudere a quota 67 punti e quindi sarà determinante il punteggio della partita: Lautaro e compagni hanno vinto per 3-2 a Bergamo e in caso di sconfitta con due gol di scarto dovranno per forza ottenere i 3 punti a Torino per essere certi. In caso di sconfitta con un solo gol di scarto, l’Inter – in un ipotetico arrivo a pari punti a 67 sarebbe davanti all’Atalanta per differenza reti generali. E in caso anche di un ipotetico arrivo a tre a 67 con Milan e Atalanta ad occupare i due posti sarebbero proprio Milan e Inter.

Inter in Champions League se: