Roma-Salernitana 2-2, Mourinho: “Dybala sta male, non sono ottimista”

“Dybala sta male, non sono ottimista”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho in riferimento alle condizioni dell’attaccante argentino che ha saltato la partita di oggi contro la Salernitana. Solo 2-2 all’Olimpico contro i granata: “Smalling ed El Shaarawy hanno giocato 90’, Wijnaldum quasi – dice a Dazn a proposito dello stato fisico del resto della rosa -. Non so se Camara si è infortunato o era affaticato. Celik sta benino e ha recuperato, vediamo Spinazzola. Contro la Fiorentina? Faremo ancora più cambi, sarà un allenamento serio”. La Roma ha recuperato due volte lo svantaggio con i gol di El Shaarawy e Matic: “Nel primo tempo è mancata intensità e voglia di giocare, con poca concentrazione. Forse è anche colpa mia per i tanti cambi. Abbiamo una finale da giocare e tanti giocatori stanchi. Alcuni cambi sono obbligati prima della partita. Non è facile fare questa gestione. La Salernitana ha giocato la finale di Champions come piace a me, non è una critica”. Nessun commento sull’arbitraggio di Colombo, ma Mourinho dedica un pensiero a Pairetto, direttore di gara di Udinese-Lazio: “Bene come sempre, fa sempre il suo lavoro bene”.