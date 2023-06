Morte Berlusconi, il cordoglio dell’Inter: “Ha lasciato un segno indelebile”

“Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale”. Lo ha scritto l’Inter in una nota apparsa sui social, in cui esprime cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la… pic.twitter.com/YHLZzNIMOI — Inter (@Inter) June 12, 2023