Morte Berlusconi, la proposta di Galli: “Potremmo intitolargli il nuovo stadio del Milan”

L’ex calciatore del Milan Filippo Galli ha commentato la morte di Silvio Berlusconi, con cui ha condiviso tanti anni in rossonero: “È stato un visionario e un precursore. Ho tanti ricordi, personali e pubblici. In particolare mi è rimasto impresso l’entusiasmo con cui ci spiegò della presentazione all’Arena civica di Milano, dell’arrivo dell’elicottero. La grandezza di ciò che aveva in testa si percepiva dal suo incredibile entusiasmo. La sua capacità manageriale invece l’ha dimostrata l’ultima esperienza al Monza: ha investito, prelevato un club in una situazione difficile e l’ha portato in Serie A“.

Sulla possibilità di intitolargli il nuovo stadio del Milan, infine, Galli ha detto: “Può essere un’idea. Credo che sarebbe una soluzione percorribile se l’idea partisse magari da un’iniziativa popolare“.