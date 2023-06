Cansiglio Run 2023, trionfano Andrea Mason ed Elena Andrich

di Mattia Zucchiatti 41

Andrea Mason ed Elena Andrich trionfano nella prova lunga (26km) della Cansiglio Run, la manifestazione organizzata dal Running Team Conegliano sull’altopiano al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. Mason, classe 2000, ex triatleta, di Conegliano, in forza all’Atletica Ponzano, ha tagliato il traguardo in 1h47’03”, staccando di oltre sei minuti Denis Mariotto (Atl. Mareno), campione dell’edizione 2022. Terzo, in 1h54’27”, Savino Napoleone (Scarpe Bianche). Elena Andrich, bellunese di Santa Giustina, tesserata per l’Us Cesio, vince in 2h10’05” al termine di una gara in solitaria, conclusa con un vantaggio di ben 13 minuti su Valeria Gasparini (Amatori Atl. Chirignago, 2h23’22”). Bronzo per Anna Furlan (Atl. Dil. Lib. Piombino Dese, 2h28’28”).

Le classifiche.

UOMINI.

26 KM: 1. Andrea Mason (Atl. Ponzano) 1h47’03”, 2. Denis Mariotto (Atl. Mareno) 1h53’21”, 3. Savino Napoleone (Scarpe Bianche) 1h54’27”, 4. Leonardo Massenz 1h58’28”, 5. Gregorio Colombo (Running Team Conegliano) 2h02’00”, 6. Cristiano Girotto (Playlife Ponzano) 2h06’02”, 7. Cristian Mazzarotto (Runners Club Agggredire) 2h07’53”, 8. Salvatore De Cesare (Running Team Conegliano) 2h09’44”, 9. Tiziano Pretto (1To1 Sport) 2h10’28”, 10. Nicolò Guido Pierni (Dolomiti Belluno) 2h10’56”.

16 KM: 1. Simone Masetto (Atl. Valle di Cembra) 1h05’37”, 2. Nicolas Nahuel Bermejo (Runners Club Montello) 1h07’40”, 3. Alvaro Zanoni (HRobert Running Team) 1h08’33”, 4. Fiorello Pianon (Alpago Tornado Run) 1h11’28”, 5. Andrea Fiorot 1h11’59”, 6. Stefano Zampieri (Alpago Tornado Run) 1h12’55”, 7. Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 1h13’08”, 8. Angelo Bertazzon (Gs Run for Mike Asd) 1h14’14”, 9. Simone Spagna 1h14’28”, 10. Roberto Sales (E20 Run) 1h20’51”.

DONNE.

26 KM: 1. Elena Andrich (Us Cesio) 2h10’05”, 2. Valeria Gasparini (Amatori Atl. Chirignago) 2h23’22”, 3. Anna Furlan (Atl. Dil. Lib. Piombino Dese) 2h28’28”, 4. Silvia Rigoni 2h32’11”, 5. Eleonora Biz (Pol. Joy Club Fuel to Run) 2h35’58”, 6. Debora Garzillo (Asd Run.Dagi) 2h36’54”, 7. Silvia Tomasella 2h38’13”, 8. Liliana Virlan (Running Team Mestre) 2h43’24”, 9. Romina Moro (Montello Runners Club) 2h45’21”, 10. Donatella Agostini (G.A. Vedelago) 2h45’54”.

16 KM: 1. Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno) 1h13’49”, 2. Alessia Dal Vecchio (Atl. Sernaglia) 1h26’29”, 3. Simonetta Selle (Atl. Dolomiti Belluno) 1h27’25”, 4. Federica Libralesso 1h35’41”, 5. Chiara Checchin (Atl. Dil. Lib. Piombino Dese) 1h36’06”, 6. Linda Crestani (Pol. Joy Club Fuel To Run) 1h39’09”, 7. Sabina Pegolo (Gp Livenza Sacile) 1h39’37”, 8. Monica Piccini (Acquadela Bologna) 1h42’06”, 9. Antonella Rosan (Venezia Triathlon) 1h43’31”, 10. Tamara Vincenzi 1h43’48”.