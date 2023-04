Run For Autism: oltre 2000 runners insieme ai ragazzi autistici di corsa per le strade di Roma

L’11^ edizione della Run For Autism, corsa promossa per attenzionare la società sulla persona con autismo, è andata in scena nel centro storico di Roma nella giornata di domenica 2 aprile. Oltre 2000 runners, agonisti e amatori, hanno affiancato centinaia di ragazzi autistici del Progetto Filippide, provenienti da tutta Italia, sui 10 o 5 km previsti dalla prova. La gara è partita alle ore 9:30 da Piazza Bocca della Verità, per poi spostarsi tra via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Via di San Gregorio, Piazzale del Colosseo e l’interno del Circo Massimo, fino al ritorno in Piazza Bocca della Verità, dove decine di operatori – che sui rispettivi territori fanno praticare gratuitamente sport ai giovani autistici – erano pronti ad accogliere trionfanti i runners al traguardo.

“E’ stata una giornata importante perché grazie a centinaia di runners abbiamo amplificato il messaggio che lanciamo ogni giorno in tutta Italia fin dalla nascita dell’associazione, che mira a diffondere il concetto di inclusione sociale per le persone con autismo” ha spiegato Nicola Pintus, presidente del Progetto Filippide. A vincere la gara è stato Alessio Tanfoni in 35:57, davanti a Francesco Fagnani in 35:58 e Domenico Liberatore in 35:59. Al femminile, invece, successo per Giulia Pranteda in 40:44. Alle sue spalle Ilaria Piscitelli in 41:16 e Elisa Mariani in 42:43.