Il ritorno in Serie A di Morata si avvicina: l’attaccante dice addio al Galatasaray dopo appena sei mesi per tornare in Italia.

Alvaro Morata è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Dopo solamente sei mesi dal suo trasferimento al Galatasaray, l’attaccante spagnolo ha infatti deciso di lasciare la Super Lig turca, alla ricerca di nuovi stimoli e di una società che possa tornare a farlo sorridere come una volta. Ma, soprattutto, a farlo sentire al centro di un progetto duraturo.

Prelevato dall’Atletico Madrid a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro la scorsa estate, Morata aveva lasciato il Milan a gennaio dopo solamente 25 presenze e 6 gol realizzati. Nonostante un accordo con il club turco fino a giugno 2026, lo spagnolo è ad un passo dal riabbracciare l’Italia.

Como, accordo ad un passo per Morata: Milan e Galatasaray al lavoro

Alvaro Morata è sempre più vicino a vestire la maglia del Como nella prossima stagione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante spagnolo avrebbe espresso il suo gradimento per la destinazione e avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento. Il club lariano avrebbe avuto un incontro positivo con il Milan e gli agenti del calciatore e la chiusura dell’affare sembra ad un passo.

L’ultimo nodo che resta da sciogliere è quello formale. Galatasaray e Milan dovranno infatti trovare l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito, visto la scadenza dell’accordo fissata al termine della prossima stagione. Una volta trovata la quadra, Morata sarà libero di firmare con il Como a titolo definitivo, pronto a riabbracciare il suo ex compagno di Nazionale Cesc Fabregas, con l’obiettivo di fargli ritrovare quella serenità che lo spagnolo sembra aver perso ormai da tempo.