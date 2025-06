Il Barcellona è pronto a riaprire le porte del Camp Nou dopo più di due anni: una squadra italiana potrebbe inaugurare il nuovo impianto.

Dopo aver giocato le ultime due stagioni allo stadio Olimpico Lluis Companys, il Barcellona si prepara finalmente a tornare a casa. Sono infatti quasi conclusi i lavori di demolizione e di ricostruzione del Camp Nou e i blaugrana potranno tornare finalmente a giocare nella loro storica casa.

Ad inaugurare il nuovissimo impianto, che verrà denominato Spotify Camp Nou, sarà uno dei grandi classici del calcio estivo, ovvero il Trofeo Joan Gamper. La data prescelta è domenica 10 agosto 2025 e a sfidare la squadra di Hansi Flick potrebbe essere un club del massimo campionato italiano.

Barcellona, il Camp Nou riapre: il Como potrebbe inaugurarlo in occasione del Trofeo Gamper

I cancelli del Camp Nou sono pronti a riaprirsi e lo faranno domenica 10 agosto 2025 in occasione del Trofeo Gamper. L’avversario che affronterà il Barcellona di Hansi Flick in uno dei classici del calcio estivo non è ancora confermato ma la squadra favorita sembrerebbe il Como di Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo ha vestito la maglia blaugrana dal 2011 al 2014, rimanendo impresso nella storia del club e nei ricordi dei tifosi.

Si tratterà per il momento di un’apertura parziale: i lavori non sono infatti finiti del tutto e proseguiranno per ultimare il terzo anello, il doppio anello VIP, l’installazione della copertura e la sistemazione finale di alcuni spazi interni, oltre alla riqualificazione urbanistica dell’area circostante all’impianto. Secondo quanto riporta ancora il quotidiano spagnolo La Vanguardia, per il trofeo Gamper saranno aperte solamente due tribune, per una capienza massima di circa 35mila spettatori.

Questo il comunicato del Barcellona in merito alla riapertura del Camp Nou: