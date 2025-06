Maurizio Gherardini è stato eletto come nuovo presidente della Lega Basket Serie A: succede a Umberto Gandini e avrà un mandato triennale.

Maurizio Gherardini è stato eletto presidente della Lega Basket Serie A che si è riunita a Milano per un mandato triennale, che partirà dall’approvazione del bilancio consuntivo della stagione 2024-25, termine fino al quale l’attuale presidente Umberto Gandini resterà in carica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Unico candidato alla carica, Gherardini, dopo le votazioni ha ringraziato i club “per l’opportunità e la fiducia”.

“Desidero ringraziare Umberto Gandini per il lavoro svolto a favore di Lega Basket in questi anni. Cercherò di aiutare i club attraverso lo sviluppo e i grandi cambiamenti che il mondo del basket sta vivendo: sarà una sfida interessante e conto sull’aiuto di tutti. Mi piacciono parole come condivisione, sostenibilità, visibilità e positività”, ha aggiunto il neo presidente della LBA.

“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti in questi anni assieme ai club della Serie A. Ci eravamo posti come obiettivo quello di raggiungere una maggiore visibilità per il nostro campionato e per i suoi protagonisti e penso che i risultati si siano visti. Lascerò una Lega più forte, al passo con i tempi e capace di interpretare al meglio le sfide che il mercato richiede”, ha affermato Gandini.

Le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci

“Mi congratulo con Maurizio Gherardini per la sua elezione a Presidente della Lega delle società di Serie A -ha affermato il presidente FIP Giovanni Petrucci- Sono sicuro che l’importante esperienza che ha maturato in tanti anni porterà benefici alla pallacanestro italiana e non solo alla Lega”.

“Ringrazio il presidente Umberto Gandini – ha continuato il presidente Petrucci – per quanto fatto in questi anni e di come abbia lavorato al servizio e per la promozione del basket insieme alla Federazione”.