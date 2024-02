Quando è l’Eurovision 2024? Ecco la data esatta

Archiviato il Festival di Sanremo, l’attenzione degli appassionati di musica si sposta come ogni anno sull’Eurovision Song Contest 2024. La massima manifestazione canora a livello europeo, che vede la partecipazione di un artista per ogni paese, si disputerà in Svezia presso la Malmo Arena di Malmo. Questo perchè il paese scandinavo si è guadagnato il diritto a ospitare l’evento dopo la vittoria dell’edizione 2023 con Loreen.

L’Eurovision Song Contest 2024 si disputerà dal 7 all’11 maggio prossimi e sarà l’edizione numero 68 della manifestazione. Grande attesa ovviamente per capire chi rappresenterà l’Italia in Scandinavia per provare a riportare il successo nel nostro Paese dopo l’impresa dei Maneskin nel 2021 a Rotterdam.