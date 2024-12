Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa verso Monza-Udinese, posticipo della quindicesima giornata in programma lunedì sera. Momento molto difficile per i friulani, che sono reduci da sette sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato. “Bisogna analizzare la situazione con lucidità quando qualcosa non va – spiega il tecnico dei bianconeri – Ma questo non vuol dire che cambieremo la nostra direzione, sicuramente cambieremo il portiere e un attaccante. Sappiamo giocare con due moduli diversi, per noi è un vantaggio e per questo non dirò adesso come giocheremo a Monza.”

Sul fronte dell’infermeria, in queste ore è arrivato l’infortunio al polso per Okoye: “Purtroppo sono rischi che nel calcio ci sono, abbiamo comunque due portieri che possono sostituirlo e domani tocca a Sava. Chiaramente non è mai un bene quando in una settimana si fanno male due giocatori importanti. Anche Davis ha sentito un fastidio muscolare, spero possa recuperare velocemente ma almeno due o tre settimane dovremo aspettarle.”

Sugli avversari del Monza, Runjaic dice la sua: “Sono una buona squadra, che non ha raggiunto i risultati che si aspettavano. Hanno grande corsa ma anche qualità, sulle palle alte saranno pericolosi e dovremo stare attenti. Fare punti è fondamentale e per farlo dobbiamo fare il nostro gioco, senza crearci delle sorprese da soli.” Una battuta anche sulle parole del patron Pozzo, che non nasconde ambizioni europee per l’Udinese: “Penso che possiamo crescere tutti insieme, abbiamo un mix di giovani e giocatori più esperti ma quando ci sono errori dobbiamo anche guardare l’età di chi sbaglia. Possiamo trarre insegnamenti anche dalle sconfitte, adesso è il momento di fare punti.”