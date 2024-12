“E’ stato un weekend difficile per noi, onestamente. A volte la nostra macchina diventa abbastanza facile da guidare, ma oggi è stato davvero complesso entrare in ogni curva. Quell’ultima curva del Q3… Ovviamente non ha fatto bene al tempo, anche se magari è stato bello da vedere“. Queste le parole di Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio di abu Dhabi. “Con Russell? La cosa si risolverà, adesso non stiamo andando d’accordo ed è importante che andiamo in vacanza, spendiamo del tempo con la famiglia e gli amici e torniamo il prossimo anno”. Infine, una battuta sull’annuncio della gravidanza della sua compagna: “Nuovo talento del motorsport? Spero di no. Se lui o lei vorrà intraprendere questa strada e ci dovesse essere del talento, ovviamente supporterei la sua scelta. Però, davvero, spero di no”.