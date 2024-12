Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Monopoli, match dello stadio Alberto De Cristofaro valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione campana è un serie negativa da diverse partite, avendo raccolto un solo punto nelle ultime quattro; per questo motivo spera di ritrovare il successo tra le mura amiche per restare a contatto con la zona playoff del girone C.

LA DIRETTA TESTUALE

Giugliano-Monopoli, come seguire il match

La squadra biancoverde, dal suo canto, ha conquistato soltanto una vittoria nelle ultime cinque sfide e ha intenzione di ritrovare i tre punti in questa ostica trasferta, per rimanere a contatto con le prime due della classe, il Benevento e il Cerignola. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 9 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

