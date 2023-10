Monza-Udinese 1-1, Cioffi: “Buon punto su un campo difficile, sono molto soddisfatto”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Monza nel match valevole per la decima giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Buon punto su un campo difficile contro una squadra forte. Ho visto tanta determinazione e sono molto soddisfatto, soprattutto se penso che solo mercoledì abbiamo avuto il nostro primo allenamento. Dobbiamo sicuramente migliorare in alcune situazioni ma questo potremo farlo solo lavorando tanto in settimana”.

“Oggi chi è entrato a gara in corso ha fatto molto bene, ma abbiamo tanti giocatori importanti che sono certo potranno fare molto bene. Lucca è uno di questi e ho grande fiducia in lui”, ha aggiunto l’allenatore bianconero.