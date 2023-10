Monza, Palladino: “Grande rammarico per il pari, il gol preso mi ha fatto arrabbiare”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Udinese. “C’è grande rammarico per questo pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo preso un gol da una rimessa laterale e questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare”. Poi ha proseguito: “Abbiamo tanti giovani bravi, Colpani sta lavorando tanto e raccogliendo i frutti di un lavoro molto duro. Sta diventando un calciatore completo e lui sa bene che questa stagione sarà molto importante per lui“. Poi ha concluso: “Andremo al Bentegodi per conquistare la vittoria dopo un periodo per noi poco proficuo, basti pensare alla sconfitta con la Roma”.