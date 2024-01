Sinner vince gli Australian Open 2024, anche la stampa estera celebra il primo trionfo Slam di Jannik

L’Italia festeggia e si gode lo storico successo agli Australian Open, ma anche la stampa estera celebra la prima volta di Jannik Sinner in uno slam. “Sinner si traveste da Nadal per superare Medvedev ed essere incoronato campione”, scrive in Spagna “Marca”, facendo riferimento alla finale vinta dallo spagnolo rimontando due set contro il russo proprio come accaduto a Jannik. “Apoteosi”, titola l’Equipe: “Sinner conquista il suo primo Grande Slam. Le promesse dell’italiano di fine 2023 sono state mantenute, in gran stile. Al termine di una folle finale degli Australian Open, Sinner ha domato Medvedev, dopo una rimonta strepitosa”, si legge ancora sul sito del giornale sportivo francese. “L’italiano parte sotto di due set, poi vince al quinto. Prima finale del Grande Slam e prima vittoria: meglio di così non si può”, si legge, in Germania, su “Bild”.