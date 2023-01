Monza-Sassuolo, Dionisi: “Dobbiamo dimostrare che valiamo più della nostra classifica”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, a poche ore dalla cruciale sfida contro il Monza valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Nelle ultime gare siamo andati in crescendo, ma non è bastato. A fare la differenza sono i dettagli, dobbiamo andare a prenderci gli episodi favorevoli perché quelli contrati sono un nostro demerito. Adesso possiamo soltanto allenarci e giocare al massimo delle nostre potenzialità, servono le giuste motivazioni per fare la prestazione e far girare la partita dalla nostra parte. Vogliamo dare ai giocatori offensivi la possibilità di calciare verso la porta, gestiamo bene le gare ma non finalizziamo. Potremmo effettuare qualche cambio. Affrontiamo una squadra in salute, che ha una propria identità, dobbiamo dimostrare che valiamo più della nostra classifica“.

A proposito della classifica, l’allenatore neroverde non si è detto particolarmente preoccupato dalla posizione e dal calendario: “Per noi deve essere una motivazione, ovviamente non siamo contenti ma bisogna accettarla. Dobbiamo mettere in campo belle prestazioni e raggiungere i risultati. Non sono spaventato dal calendario, anche perché non possiamo pensare alle prossime gare. Arriviamo da risultati negativi e dobbiamo focalizzarci unicamente sul Monza. Abbiamo le qualità per fare male, ora mettiamo anche qualcosa in più”.