Highlights Djokovic-Dimitrov 7-6 6-3 6-4, terzo turno Australian Open 2023 (VIDEO)

Novak Djokovic è al terzo turno degli Australian Open: questo il verdetto della sessione serale sulla Rod Laver Arena, in cui né Grigor Dimitrov né il tendine dolorante sono riusciti a creagli problemi per più di un set. 7-6 6-3 6-4 il punteggio finale in favore del 9 volte campione di questo torneo, che raggiunge la seconda settimana di uno Slam per la 59esima volta in carriera, la quindicesima agli Australian Open. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-DIMITROV