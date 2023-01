Venezia-Sudtirol posticipata: buco nel campo al Penzo, il match inizia in ritardo

Venezia-Sudtirol è stata posticipata. La partita, valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023, comincia in ritardo a causa di un buco nel campo al Penzo, causato dall’acqua copiosa che si era depositata, che non rende possibile iniziare a giocare regolarmente alle ore 14. Gli addetti al campo sono al lavoro per risolvere il prima possibile e consentire alle due squadre di dar inizio alle ostilità.

AGGIORNAMENTO 14.20 – Alla base del problema la rottura di una tubatura. Per fortuna si potrà riparare in fretta, intorno alle 14.30 si dovrebbe partire.

AGGIORNAMENTO 14.30 – Con mezzora di ritardo, inizia finalmente Venezia-Sudtirol.