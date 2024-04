Monza, Palladino: “Prendo ispirazione da Guardiola e Gasperini”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata oggi al magazine francese So Foot, dove spiega cosa è cambiato nella sua vita dopo aver ricevuto da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, la promozione ad allenatore della prima squadra nel club brianzolo: “Berlusconi e Galliani hanno deciso di nominarmi allenatore della prima squadra. Non potrò mai ringraziarli abbastanza per la fiducia. Berlusconi ha sempre creduto in me, anche nei momenti difficili: dopo 6 partite il Monza aveva un solo punto e non hanno esistato a darmi le chiavi della squadra, quando ero solo l’allenatore della Primavera”.

A distanza di un anno e mezzo dall’importante incarico ricevuto, Palladino aggiunge: “Credo di potere dire che ce l’abbiamo fatta: l’anno scorso da neopromossi potevamo essere una sorpresa, ora c’è la conferma. La vittoria contro il Milan, per 4-2, è stata magnifica. Uscivamo da un periodo in cui giocavamo bene ma senza vincere, poi abbiamo ottenuto questa vittoria giocando il nostro calcio”.

Infine non nega di aver preso spunto da qualche illustre collega per formare la sua idea di calcio: “Se prendo ispirazione da Guardiola o Gasperini? Entrambi”.