Milan, Kjaer verso la convocazione contro il Lecce: non ci sarà lo squalificato Loftus-Cheek

Buone notizie per Stefano Pioli, che recupera Simon Kjaer in vista della partita Milan-Lecce, in programma sabato 6 aprile alle ore 15 nella cornice di San Siro. Il difensore danese si è infatti allenato con i compagni e, salvo imprevisti, figurerà nell’elenco dei convocati. Sarà a disposizione anche Theo Hernandez, al rientro dopo la squalifica, mentre non ci sarà Ruben Loftus-Cheek, fermato per un turno.

Per quanto riguarda il Milan, invece, proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dei prossimi impegni. Nella giornata odierna, i rossoneri hanno iniziato con un’attivazione muscolare in palestra, proseguendo poi il riscaldamento in campo con alcuni esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Spazio poi ad esercitazioni tecniche sul possesso, una fase tattica e infine una partitella su campo ridotto.