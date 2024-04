Giochi del Mediterraneo, Abodi: “L’obiettivo è avere lo stadio Iacovone rinnovato e pronto”

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta i Giochi del Mediterraneo, previsti per il 2026: “L’obiettivo comune è quello di presentarsi puntuali all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo 2026 con lo stadio Iacovone rinnovato e pronto, garantendo ai tifosi del Taranto Calcio il massimo impegno perché possano seguire la squadra nell’impianto della città, compatibilmente con i lavori di ristrutturazione. A tale proposito, auspico un immediato incontro e confronto, al quale cercherò di partecipare in presenza, tra il Commissario Ferrarese, l’Amministrazione comunale di Taranto e la nostra società Sport e Salute incaricata della progettazione del nuovo stadio. È necessario che tutte le parti condividano lo stesso percorso, in un sincero e autentico spirito di squadra, per permettere ai cittadini di Taranto di non perdere le opportunità legate all’organizzazione di un grande evento come i Giochi del Mediterraneo”.