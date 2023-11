Monza, Palladino: “Non era facile, gara che valeva una finale”

Dopo la vittoria esterna per 3-1 sul campo del Verona, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha esternato tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ci teneva molto a fare bene, questa partita valeva quanto una finale. Siamo in un momento delicato e non era facile venire a Verona e fare una prestazione del genere, figlia della grande predisposizione al lavoro avuta in settimana. I ragazzi ci tenevano molto a fare bene, anche i giovani che sono subentrati“.

Palladino ha poi proseguito: “Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ la pressione del Verona e l’inerzia della partita, contenuta comunque con bravura e trovando i due gol successivi. Continuiamo a portare avanti l’idea del presidente Berlusconi, legata al senso di appartenenza di questa squadra, con Colombo, con Pessina ma anche con giovani come Carboni. Abbiamo tanti giocatori che possono fare bene e che possono ancora crescere“. Infine il tecnico ha concluso: “Credo che si sia innestata una mentalità che ci porta a fare la partita con qualsiasi squadra, anche con le grandi. Non bisogna montarsi la testa, perché il campionato resta ancora lungo ed equilibrato“.